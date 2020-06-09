США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев
США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Американские истребители F-22 Raptor присоединялись на отдельных участках маршрута. Стратегические ракетоносцы Ту-95 Дальней авиации Воздушно-космических сил России провели полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова, Чукотского и Охотского морей. Он длился 11 часов.
В Минобороны подчеркнули, что авиация регулярно совершает полеты в соответствии с международными правилами. Они проходят над Тихим океаном, Черным и Балтийским морями и Северной Атлантикой.