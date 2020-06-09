Азербайджанская оппозиция превратилась в одну большую кухню. Пусть и диссидентскую, похожую на знаменитую московскую кухню Борисовых из брежневской поры. Вот только в новом тысячелетии, в условиях нового многополярного мира, подорвавшего базовые аксиологические установки западного сообщества, ретроградская диссидентская кухня – комическое зрелище.

Моральный транзит западного мира, который размыл доминирующие духовно-идеологические ценностные ориентиры и расколол единое ценностное пространство, отразился на принятии политических решений. Социальная ответственность власти, направленная на укрепление стабильной и предсказуемой политической системы, представляет гораздо большую значимость для акторов мировой политсистемы, чем проявление и выражение индивидуальных свобод. Люди пошли против ветра не в то время… Да, это новая веха, новая разделительная черта, новая философия политического мира… Предсказуемость и стабильность в условиях жесткой конфронтации за мировое политическое и экономическое господство обретают более острую актуальность, чем внезапное появление на Западе диссидента с откровениями о царящем ГУЛАГе.

Эту главную глобальную политическую трансформацию азербайджанская оппозиция, которая все еще рассчитывает на мировую либеральную солидарность и иллюзорные локомотивы призрачных перманентных революций, осознать не способна.

Нацдеки – недальновидные и ущербные политиканы, не только не понимают, но и не могут смириться с реалиями мировой политики. И политическая эволюция жестоко обошлась с героями забытого мира. Политика слепого отрицания и огульного протеста завела так называемых выразителей инертного общественного протеста в борисовскую кухню. Горстка людей, консолидированная в своей слепой ненависти к власти в декоративных бумажно-виртуальных организациях, ограничила политическую деятельность и борьбу нелепыми глупыми и бессмысленными беседами на кухне у современного Борисова – Али Керимли.

В сети появились еще две видеозаписи виртуальной беседы горстки неприятелей власти, разбросанной по странам западного мира. В последнее время кухонный Ревком ведет свои заседания в открытом эфире. Забавное зрелище. И если раньше мы полагали, что оппозиция ведет жаркие теоретические баталии о превращении «мировой империалистической войны в войну гражданскую и братоубийственную», то выставленное в сети заседание полностью обмануло наши ожидания. Обыкновенное судачество!

Вот из вашингтонского окошка выглянул Джамиль Гасанлы – глава НацСовета. Здесь и Ганимат Захид из Франции. И Рагим Гаджиев – бессменный ратник Керимли, который тоже обосновался на Западе. Где-то на диванчике прилег лидер Исламской партии. К товарищам из Ревкома примкнули и активисты бакинского протеста. Все та же оппортунистка Гюльтекин Гаджибейли и другие товарищи по партии.

Оппозиционеры обсуждают призыв властей к началу политического диалога вокруг судьбоносных проблем страны. Несколько месяцев назад, президент призвал все политические силы начать такой диалог. Казалось бы, прекрасная идея, долгожданная инициатива – путь к общенациональному консенсусу, чего жаждет каждая цивилизованная оппозиционная сила.