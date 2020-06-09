Красный коронавирус на кухне у Али Керимли дневные размышления
Азербайджанская оппозиция превратилась в одну большую кухню. Пусть и диссидентскую, похожую на знаменитую московскую кухню Борисовых из брежневской поры. Вот только в новом тысячелетии, в условиях нового многополярного мира, подорвавшего базовые аксиологические установки западного сообщества, ретроградская диссидентская кухня – комическое зрелище.
Моральный транзит западного мира, который размыл доминирующие духовно-идеологические ценностные ориентиры и расколол единое ценностное пространство, отразился на принятии политических решений. Социальная ответственность власти, направленная на укрепление стабильной и предсказуемой политической системы, представляет гораздо большую значимость для акторов мировой политсистемы, чем проявление и выражение индивидуальных свобод. Люди пошли против ветра не в то время… Да, это новая веха, новая разделительная черта, новая философия политического мира… Предсказуемость и стабильность в условиях жесткой конфронтации за мировое политическое и экономическое господство обретают более острую актуальность, чем внезапное появление на Западе диссидента с откровениями о царящем ГУЛАГе.
Эту главную глобальную политическую трансформацию азербайджанская оппозиция, которая все еще рассчитывает на мировую либеральную солидарность и иллюзорные локомотивы призрачных перманентных революций, осознать не способна.
Нацдеки – недальновидные и ущербные политиканы, не только не понимают, но и не могут смириться с реалиями мировой политики. И политическая эволюция жестоко обошлась с героями забытого мира. Политика слепого отрицания и огульного протеста завела так называемых выразителей инертного общественного протеста в борисовскую кухню. Горстка людей, консолидированная в своей слепой ненависти к власти в декоративных бумажно-виртуальных организациях, ограничила политическую деятельность и борьбу нелепыми глупыми и бессмысленными беседами на кухне у современного Борисова – Али Керимли.
В сети появились еще две видеозаписи виртуальной беседы горстки неприятелей власти, разбросанной по странам западного мира. В последнее время кухонный Ревком ведет свои заседания в открытом эфире. Забавное зрелище. И если раньше мы полагали, что оппозиция ведет жаркие теоретические баталии о превращении «мировой империалистической войны в войну гражданскую и братоубийственную», то выставленное в сети заседание полностью обмануло наши ожидания. Обыкновенное судачество!
Вот из вашингтонского окошка выглянул Джамиль Гасанлы – глава НацСовета. Здесь и Ганимат Захид из Франции. И Рагим Гаджиев – бессменный ратник Керимли, который тоже обосновался на Западе. Где-то на диванчике прилег лидер Исламской партии. К товарищам из Ревкома примкнули и активисты бакинского протеста. Все та же оппортунистка Гюльтекин Гаджибейли и другие товарищи по партии.
Оппозиционеры обсуждают призыв властей к началу политического диалога вокруг судьбоносных проблем страны. Несколько месяцев назад, президент призвал все политические силы начать такой диалог. Казалось бы, прекрасная идея, долгожданная инициатива – путь к общенациональному консенсусу, чего жаждет каждая цивилизованная оппозиционная сила.
Но вот идейный вождь оппозиции, к тому же вроде бы ученый и профессор истории Джамиль Гасанлы с насмешкой рассуждает о политическом диалоге. Более того, называет тряпками те силы, которые сели с властью за один стол переговоров. «Те, кто принял это предложение, – тряпки, которыми чистят обувь», - прибегает к своему излюбленному жаргону странный профессор новой истории. Спрашивается: ведь призыв к диалогу - яркое проявление западной политической культуры, преследующий цель гармонизации политических и социальных отношений. Значит, сесть с представителями власти за круглый стол означает превратиться в половую или обувную тряпку?
Однако Гюльтекин Гаджибейли пошла еще дальше, хихикая, рассказав членам кухонного Ревкома о различии коровы и быка. Быка, как считает бывшая красная йапочка, надо держать за рога!
И в этой омерзительной атмосфере низкосортной политической культуры голос странника Рагима Гаджиева – глас вопиющего в пустыне. Р.Гаджиев, ссылаясь на беседы с западными дипломатами, особо подчеркивает, что, по их оценкам, азербайджанские оппозиционеры недисциплинированы, много говорят и не по предмету. Уровень мышления оппозиционеров проявляет себя не только в беседе с западными дипломатами, но и во время чертыханий на кухне у А.Керимли, который все больше молчал и ехидно улыбался.
Какую же тошноту вызывает атмосфера на заседании Верховного совета самого Народного фронта?! Второе видео с заседания высшего органа партии Керимли просто омерзительно. Малообразованная гопота, какие-то нецензурные сельские башмаки, мягко говоря, странные лица… Каким образом эта дикая стихия вторглась в азербайджанскую политику? И в политику ли? Как там у русского классика? Честь унизится, а низость возрастет, а неблагочестивые дома превратятся в общественные собрания. И лицо политического поколения станет вот таким ужасным.
Страшное отребье обсуждает ситуацию в стане оппозиции. Рассказывают о каких-то безликих мусаватистах – активистах другой радикальной оппозиционной партии, называя одного алкашом, а другого «скрабом для ног» (это про оппозиционного журналиста Мустафу Гаджибейли)… Господи, что за эпитеты?! В эфире стоит одна брань и сплетни. Соратники Керимли думают, как же в сетях задавить конкурирующую политическую партию. То есть вот эта красная чума, точнее красный коронавирус не готов не только к диалогу с властью, но и с другим крылом непримиримой оппозиции. Спрашивается: как же эта политическая скорлупа собирается найти место в социальной структуре и изменить политический статус-кво? С какими мыслями? Каким лицом? При этом один из участников дискуссии называет «Мусават» - извечного врага фронтистов - безликой партией и политическим мусором.
После этой душегубительной отвратительной сцены становится страшно за будущее страны. Приходит осознание, что эта кухня не имеет ничего общего с бесконечными интеллектуальными и духовными беседами советских диссидентов. Это просто вырожденная форма псевдодемократической мысли и прихоть подвальной черни…