Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

Период времени, необходимый для восстановления прежних отношений между Москвой и Киевом, пока неизвестен, однако без передачи Крыма в состав Украины налаживание связей между двумя народами невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Украинская правда".

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», - заявил Зеленский, также подчеркнув, что российский народ в скором времени пожалеет о том, что произошло в Крыму и ему «станет стыдно», передает ТАСС.

Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что полуостров опять будет частью Украины. «Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения. Ответа на этот вопрос у меня нет», - отметил Зеленский, при этом указав, что странам придется уживаться из-за их географического положения.

«Мы соседи и живем в этой «квартире», и никто переселяться не будет», - констатировал он.