Эрдоган решил сменить губернаторов половины провинций Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении новых губернаторов в 41 провинции. Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, передает ТАСС.
Согласно указу, 23 губернатора сменили возглавляемую провинцию, еще 18 были заменены. 17 бывших глав провинций отозваны для работы в центральном аппарате. Ранее занимавшая должность губернатора провинции Мугла Эсенгюль Дживелек назначена главным советником президента.
Смена руководства коснулась в том числе таких провинций, как Измир, Анталья, Конья и Диярбакыр.
В Турции всего 81 провинция. Таким образом, президент заменил половину глав регионов страны.