Собянин: победить коронавирус до конца невозможно

Несмотря на усилия по борьбе с коронавирусом нового типа и снижение количества случаев, победить инфекцию до конца невозможно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Понятно, что на сто процентов коронавирус победить невозможно, как невозможно, наверное, победить любой вирус: он остается с нами надолго или навсегда", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Тем не менее, глава российской столицы отметил, что можно постепенно снимать ограничительные меры и переходить к нормальной жизни. По его словам, этот переход составляет 2,5 месяца.