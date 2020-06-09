В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время правительственного часа в Госдуме, передает Интерфакс.

Мантуров уточнил, что исследования проводят российские фармкомпании вместе с Минздравом и Роспотребнадзором. По его словам, российские предприятия выпускают 17 препаратов, которые применяют в лечении коронавируса.

5 июня в Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям, в них будут участвовать военнослужащие-добровольцы. Перед этим препарат испытали на мелких и крупных животных (обезьяны и хомяки), он готов к переходу на следующую стадию — его проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.