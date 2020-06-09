Рост количества смертей от коронавируса в Иране

Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506, сообщает Министерство здравоохранения ИРИ.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, из них выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.