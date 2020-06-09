Международный Банк Азербайджана, впервые в партнерстве с VISA, внедривший технологию NFC в нашей стране, предпринял очередной шаг по стимулированию безналичных платежей с помощью этой технологии. Новая кампания, запущенная банком вместе с VISA, позволит пользователям NFC заработать на своих расходах.

В рамках кампании, проводимой до 10 августа 2020-го года, каждый клиент, осуществивший 10 платежей с применением технологии NFC на сумму от 5 манатов и выше, получит кэшбэк в размере 25 манатов. На период кампании клиент может получать кэшбэк раз в месяц по каждой карте VISA.

Следует отметить, что данный новый способ оплаты, представленный на местном рынке Международным Банком Азербайджана в сентябре прошлого года, позволяет клиентам осуществлять бесконтактные платежи через POS-терминалы посредством их мобильных телефонов без использования пластиковой карты. Чтобы произвести оплату, просто активируйте соответствующую функцию на телефоне и поднесите его к POS-терминалу. Для этого мобильный телефон должен работать на платформе Android и поддерживать технологию NFC. Более подробную информацию можно найти здесь. При осуществлении бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона полностью соблюдаются требования безопасности международных карточных организаций.

Клиенты также получают дополнительные кэшбэк проценты за платежи, осуществляемые в рамках программы Международного Банка Азербайджана «QayğıCash» в партнерских пунктах торговли.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.