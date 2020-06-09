Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу «Азерэнержи», восемь энергоблоков электростанции, установленной мощностью 300 мегаватт каждый, по отдельности находятся в статусе электростанции. До аварии мощность каждого энергоблока составляла 190-250 мегаватт, после реконструкции эта цифра составляет свыше 300 мегаватт.

Завершается реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции в Мингячевире, на которой в июле 2018 года произошла авария, приведшая к сбою в энергосистеме страны.

Восстановлена номинальная мощность электростанции установленной мощностью 2400 мегаватт, которая до реконструкции функционировала суммарной мощностью 1680 мегаватт. Мощность каждого энергоблока может повыситься до 310-330 мегаватт.

Параллельно полностью реконструирована 330-киловольтная подстанция, на которой произошла авария в 2018 году, построен новый центр управления. Завершена реконструкция на одной из больших подстанций страны мощностью 500 киловольт, которая находится на ТЭС «Азербайджан».

Кроме того, обновлен бетонный слой водного канала, построен новый мост, дорога через Верхне-Карабахский канал для населения. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус станции. На ТЭС построен центр головного управления, создана современная система управления.

Наряду с этим завершены работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участке, в масляном и реагентном хозяйстве, а также в химическом цехе. В результате осуществленных мероприятий продлевается срок эксплуатации самой большой ТЭС на Южном Кавказе не менее чем на 20 лет.

Самое главное, будет обеспечена надежная и стабильная эксплуатация на станции и восстанавливается «утерянная» мощность более 600 мегаватт. Близится к завершению реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции, в настоящее время проводятся завершающие работы и работы по тестированию.