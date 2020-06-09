В Сальяне автомобиль упал в канал: погибли супруги

В Сальянском районе в селе Сарван автомобиль упал в канал, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, супружеская пара передвигалась на автомобиле «Москвич», принадлежащем одному из фермерских хозяйств в Нефтчале. Водитель потерял управление, и автомобиль упал в водный канал. Так как автомобиль упал в канал перевернувшись, супруги захлебнулись.

Тела погибших были извлечены из воды и переданы на экспертизу в Сальянское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту начато расследование.