В Азербайджане зафиксирована дефляция

Дефляция в Азербайджане в мае 2020 года составила 0,5% против инфляции на уровне 0,1% в апреле, сообщает Госкомитет по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в мае 2020 года составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в мае снизились на 1,3%, на непродовольственные товары повысились на 0,1%, цены на услуги населению не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая составила 2,9% (на конец апреля 2020 года – 3%). В том числе среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 5,5%, по непродовольственным товарам – 1,2%, услугам – 1%.

Правительство Азербайджана на 2020 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 4,6%.