Британцам предложили постоянно раздавать деньги просто так

Введение базового дохода может спасти экономику Великобритании, которая находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. К таким выводам пришел аналитический центр RSA Future Work Center, пишет Bloomberg.

RSA предлагает британскому правительству начать постоянно раздавать деньги населению просто так, чтобы каждый британец получал выплаты в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более трех тысяч долларов) в год. Со временем эта цифра может увеличиться до пяти тысяч фунтов стерлингов (около шести тысяч долларов).

Эксперты назвали меру эффективной и уверены, что она сможет поддержать работников проблемных секторов (например, в розничной торговле), а также обеспечит быстрое восстановление после кризиса.

Государство направило 27 миллиардов фунтов, чтобы сохранить 11,5 миллиона рабочих мест. Эксперты опасаются негативных последствий для рынка труда, если меры поддержки перестанут действовать, а базовый доход не будет введен. По прогнозам, экономика Великобритании может сократиться на 14 процентов в этом году.