Широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, прошедшие 18-22 мая, сравнили с учениями американской армии. Такое сравнение в специализирующемся на военной тематике блоге We Are The Mighty приводит автор Мигель Ортиз.

Автор напоминает, что в учениях азербайджанской армии было задействовано около 10 тысяч человек личного состава, 120 танков и тяжелой техники, 200 ракетных комплексов, авиационные средства и беспилотники.