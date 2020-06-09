Автор напоминает, что в учениях азербайджанской армии было задействовано около 10 тысяч человек личного состава, 120 танков и тяжелой техники, 200 ракетных комплексов, авиационные средства и беспилотники.

Широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, прошедшие 18-22 мая, сравнили с учениями американской армии. Такое сравнение в специализирующемся на военной тематике блоге We Are The Mighty приводит автор Мигель Ортиз.

Согласно сценарию учений, была проверена боеготовность различных воинских соединений, планирование операций, а также возможности ударных группировок.

Автор отмечает, что учения азербайджанской армии можно сравнить с учениями армии США, которые планировалось провести в Форт-Ирвине в Калифорнии. Однако учения на этом полигоне были отложены из-за пандемии коронавируса, а участвовавшие в них подразделения были переданы в распоряжение губернатора Вашингтона для задействования в борьбе с пандемией.

Автор также отмечает о военных отношениях, которые налажены между США и Азербайджаном. В то же время в статье говорится, что масштабные учения азербайджанской армии вызвали серьезное беспокойство у армянской диаспоры США. В частности, проармянский член Палаты представителей Фрэнк Паллоне написал письмо госсекретарю США Майку Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу с призывом отреагировать на учения.