Центральный таможенный госпиталь отвели для больных коронавирусом
Центральный таможенный госпиталь вошел в число медицинских учреждений особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, сообщила Report пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева.
По словам Р.Алиевой, больница прекратит прием пациентов с завтрашнего дня и будет подготовлена для лечения больных коронавирусом.
Отметим, что сегодня в стране для лечения больных коронавирусом выделено более 30 медицинских учреждений. В то же время накануне состоялось открытие трех больниц модульного типа.