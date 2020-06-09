Названы самые безопасные страны

Самой безопасной страной вновь стала Исландия, оказавшаяся в лидерах в глобальном индексе миролюбия, который представил аналитический центр Институт экономики и мира.

На втором месте "безопасного" рейтинга Новая Зеландия, на третьем – Португалия.

В первой десятке также оказались Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония, Швейцария.

Всего в рейтинге 163 страны. Самые нижние строчки занимают Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия, замыкает список Афганистан.

Список Global Peace Index составляется международными экономистами и социологами ежегодно с 2007 года.

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