Эстонии пообещали рост цен на электроэнергию в восемь раз

Биржевая стоимость электроэнергии в Эстонии в среду, 10 июня, вырастет до 200-250 евро за мегаватт-час, что в восемь раз выше обычной, сообщает эстонский портал ERR.

Рост цен обещают из-за аварии кабеля между Литвой и Швецией, по которому страны Балтии получают дешевую электроэнергию. Еще одной причиной станет ремонт одного из аналогичных кабелей, который связывает Эстонию и Финляндию.

Подорожание произошло и из-за ситуации в Латвии. Там во вторник, 9 июня, из-за сбоя газовой электростанции перегрузка сетей привела к отключению электричества в ряде районов города и окрестностях, без света остались более 160 тысяч человек.

Эстонский концерн Eesti Energia для решения проблемы дефицита электроэнергии запустил остановленные уже продолжительное время Нарвские электростанции.