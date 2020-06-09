В Азербайджане проработавшим на тяжелой работе снизят пенсионный возраст

В Азербайджане предусматривается снижение пенсионного возраста для мужчин и женщин, проработавших в тяжелых и вредных условиях не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет соответственно. Лицам из данной группы планируется предоставить право на получение пенсии по возрасту.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, при назначении пенсии предлагается устранить необходимость одновременного наличия как пенсионного капитала, так и общего стажа (25 лет - для мужчин, 20 лет - для женщин).

Вышеуказанные нововведения предусмотрены в новом проекте Министерства труда и социальной защиты населения по внесению поправок в пенсионное законодательство. Согласно проекту, предусматривается на 30 процентов снизить требуемый пенсионный капитал для лиц, проработавших в тяжелых и вредных условиях.

Список предприятий, работ, профессий, должностей и показателей, которые дают право на получение пенсии по льготным условиям, утверждается Кабинетом министров, отмечается в сообщении министерства. На основании этого списка также определяются работы с особо вредными и трудными условиями труда.