Ученые нашли во Вьетнаме возможный источник будущих эпидемий

Как пишет российская газета «Взгляд», зоологи из США, Австрии и Вьетнама под руководством Аманды Файн, заместителя директора американского Общества охраны природы (WCS), провели первую подобную перепись среди диких животных, продаваемых на рынках Вьетнама. На территории этой страны мясо летучих мышей, а также крыс, дикобразов и некоторых других грызунов считается деликатесом и часто подается в самых дорогих ресторанах.

Зоологи провели масштабную «перепись» вирусов среди диких животных, продающихся на рынках Вьетнама, обнаружив, что больше трети особей обычных крыс и каждая 16-я бамбуковая крыса были носителями различных штаммов коронавирусов, говорится в статье электронной библиотеки bioRxiv.

По этой причине жители Вьетнама не только часто ловят этих диких животных, но и разводят их на фермах, откуда они попадают на обширные рынки живности, где их закупают поставщики ресторанов, а также любители подобного мяса. Ученые проверили, способствует ли подобная практика распространению вирусов, собрав пробы крови и выделений грызунов и летучих мышей на территории 70 подобных рынков и нескольких десятках фермах.

В общей сложности ученые собрали свыше двух тысяч подобных образцов, полученных при изучении более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей. Их изучение показало, что в крови этих животных и их выделениях присутствовали следы сразу шести разных видов коронавирусов, часть из которых относилась к числу альфакоронавирусов, близких родичей возбудителей простуды, а другие входили в род бетакоронавирусов, к числу которых относится SARS-CoV-2.

Чаще всего эти вирусы встречались среди обычных крыс. Примерно каждый третий грызун, как показывают замеры ученых, был носителем хотя бы одного коронавируса, причем доля зараженных особей росла по мере их движения через торговые цепочки. Аналогичные показатели были характерны для дикобразов, бамбуковых крыс и летучих мышей.

Открытие столь высокой распространенности коронавирусов, как надеются ученые, побудит правительство Вьетнама и прочих стран региона предпринять меры, которые предотвратят появление новых эпидемий, аналогичных COVID-19.