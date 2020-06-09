Мадат Гулиев и национальные герои в поддержку азербайджанской полиции

Национальные герои Азербайджана с чувством глубокой озабоченности восприняли попытку деструктивных сил воспользоваться инцидентом в Ясамальском районе в результате бессознательного поступка нарушивших особый карантинный режим некоторых граждан.

Национальные герои Азербайджана высоко оценивают деятельность МВД Азербайджана в деле обеспечения контроля над криминогенной ситуацией, а также поддержания правопорядка в условиях особого карантинного режима. Вместе с этим национальные герои выражают свое решительное осуждение действиям радикальных оппозиционных сил, третирующих полицейских, исполняющих свой служебный долг. Денно и нощно азербайджанские полицейские стоят на страже системы стабильности в нашей стране.

И национальные герои заявляют о своей поддержке личному составу МВД, руководству министерства и доблестным полицейским, которые обеспечивают мирную жизнь в условиях развития и процветания нашей страны.

Национальные герои во главе с генерал-полковником Мадатом Гулиевым заявляют: «Мы рядом с вами, плечом к плечу!»