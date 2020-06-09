В Колумбии перехвачена рекордная партия кокаина

Вчера колумбийская полиция сообщила о конфискации 4,9 тонны кокаина в морском порту города Буэнавентура. Это крупнейшая для Колумбии партия перехваченного кокаина в текущем году.

Глава колумбийского управления по борьбе с наркотиками генерал Хорхе Луис Рамирез отметил, что наркотики на сумму около $265 млн находились в двух грузовых контейнерах. О каких-либо арестах в связи с перехватом крупной партии кокаина пока не сообщается. Также не сообщается о том, кому эта партия могла принадлежать и кому предназначалась.

Как известно, Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина. По данным Управления США по контролю за наркотическими веществами, ежегодный объем производства кокаина в Колумбии составляет около 950 тонн. В 2017 году колумбийские власти отчитались об изъятии крупнейшей в истории страны партии кокаина в 12 тонн.