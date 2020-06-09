Минобороны Турции: «Хафтар теряет силу»

Возглавляющий так называемую ливийскую национальную армию Халифа Хафтар теряет силу в Ливии по мере сокращения поддержки со стороны его союзников. Об этом рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По словам Акара, поскольку ряд бывших сторонников Хафтара уже отказался оказывать ему помощь, можно ожидать, что в будущем он окончательно утратит влияние.

Ранее 10 июня стало известно, что оппозиционное Хафтару Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло серию авиаударов по сторонникам ЛНА в городе Сирт. До этого, 4 июня, сообщалось, что силы ПНС отбросили армию Хафтара от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.