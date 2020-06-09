Кабинет министров Украины назначил Эмине Джапарову первым заместителем министра иностранных дел. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать такие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель – это, конечно, намного больше, и сама дипломатическая жизнь ставит дополнительные задачи", – написал он, передает издание Гордон.

Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Эмине Джапарова будет первым представителем крымскотатарского народа во внешнеполитическом ведомстве.

18 мая на встрече с представителями крымскотатарского народа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Джапарова будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Глава государства отметил, что "представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне".