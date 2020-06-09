ВОЗ: иммунитет к коронавирусу может длиться до года

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 может длиться от шести месяцев до года. Об этом заявила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды ВОЗ Мария Нейра в интервью испанской газете El Economista.

"Это правда, что к другим вирусам того же семейства иммунитет длится от нескольких месяцев до года, - отметила Нейра. - Можно ожидать, что люди, которые перенесли новый коронавирус, имеют иммунитет примерно от шести до 12 месяцев", пишет ТАСС.

Что касается возможной повторной вспышки в Европе, она выразила мнение, что при таком сценарии масштаб, вероятно, уже не будет таким большим. Как считает Нейра, вакцина от коронавируса вряд ли появится в текущем году.