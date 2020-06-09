Леонид Швец, автор haqqin.az 16:55

Когда 28 февраля 1986 года поздно вечером на одной из центральных улиц Стокгольма были расстреляны премьер-министр Швеции Улоф Пальме и его жена Лисбет, весь мир был в шоке. Пара пешком возвращалась домой из кинотеатра, предварительно отпустив охрану. В 23:21 сзади прозвучали выстрелы. Пальме умер на месте, его супруга выжила. О том, что, наконец, стало известно, кто это сделал, шведская прокуратура объявила только сейчас, 10 июня 2020 года.

Покушение на лидера тихой, спокойной страны, где высшие руководители не боятся расхаживать вечером по улицам, как простые смертные, было событием экстраординарным, и мало кто сомневался, что убийцу быстро схватят. Тем более что свидетелями был добрый десяток человек, находившихся тогда неподалеку на улице. К сожалению, все вышло совсем иначе. Вам подтвердят любые следователи: легче раскрыть преступление, за которым стоит сложный заговор, чем поступок случайного одиночки. Расследование сразу пошло по пути поиска политического следа. Улоф Пальме был по партийной принадлежности социал-демократом, и потому злоумышленников стали искать среди его политических врагов. Под подозрением был представитель Партии европейских рабочих, известной нелюбовью к Пальме. Подозревались спецслужбы ЮАР, поскольку якобы Пальме направлял средства на поддержку Африканского национального конгресса, организации, которая боролась с апартеидом. Была еще мутная многомиллионная сделка по поставке шведского оружия в Индию, ее участники таинственным образом погибали, не исключали, что этот случай тоже имеет к ней отношение. Не исключали и курдского следа. Улоф Пальме признал Рабочую партию Курдистана террористической организацией, и якобы за организацией покушения могла стоять бывшая жена Абдуллы Оджалана, главы партии, проживавшая несколько лет в Швеции.