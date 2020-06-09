Убийство премьера Пальме раскрыто 34 года спустя наши подробности
Когда 28 февраля 1986 года поздно вечером на одной из центральных улиц Стокгольма были расстреляны премьер-министр Швеции Улоф Пальме и его жена Лисбет, весь мир был в шоке. Пара пешком возвращалась домой из кинотеатра, предварительно отпустив охрану. В 23:21 сзади прозвучали выстрелы. Пальме умер на месте, его супруга выжила. О том, что, наконец, стало известно, кто это сделал, шведская прокуратура объявила только сейчас, 10 июня 2020 года.
Покушение на лидера тихой, спокойной страны, где высшие руководители не боятся расхаживать вечером по улицам, как простые смертные, было событием экстраординарным, и мало кто сомневался, что убийцу быстро схватят. Тем более что свидетелями был добрый десяток человек, находившихся тогда неподалеку на улице. К сожалению, все вышло совсем иначе.
Вам подтвердят любые следователи: легче раскрыть преступление, за которым стоит сложный заговор, чем поступок случайного одиночки. Расследование сразу пошло по пути поиска политического следа. Улоф Пальме был по партийной принадлежности социал-демократом, и потому злоумышленников стали искать среди его политических врагов. Под подозрением был представитель Партии европейских рабочих, известной нелюбовью к Пальме. Подозревались спецслужбы ЮАР, поскольку якобы Пальме направлял средства на поддержку Африканского национального конгресса, организации, которая боролась с апартеидом. Была еще мутная многомиллионная сделка по поставке шведского оружия в Индию, ее участники таинственным образом погибали, не исключали, что этот случай тоже имеет к ней отношение.
Не исключали и курдского следа. Улоф Пальме признал Рабочую партию Курдистана террористической организацией, и якобы за организацией покушения могла стоять бывшая жена Абдуллы Оджалана, главы партии, проживавшая несколько лет в Швеции.
Но ни одна из этих версий не подтвердилась, а следствие сосредоточилось на личности наркомана Кристера Петтерссона, имевшего судимость за убийство. Решающим моментом оказалось то, что его опознала выжившая жена Пальме. Однако суд не смог установить мотивов убийства, не было найдено и оружие. Петтерссона оправдали. Хотя он потом признавался знакомым в покушении, но это уже выглядело как попытка вернуть себе утраченное общественное внимание.
Сейчас, проанализировав тысячи допросов свидетелей, шведская генеральная прокуратура пришла к выводу, что убийцей был некий Сиг Энгстрем. Сотрудник страховой компании Skandia, он работал в этот вечер неподалеку, и был допрошен в качестве свидетеля. Именно расхождения в его показаниях привлекли внимание сначала журналиста Томаса Петерссона, а потом и полиции. Оказалось, что Сиг Энгстрем неплохо владел оружием и мог убить Пальме из-за его левых взглядов. Проблема, однако, в том, что в 2000 году Энгстрем покончил с собой, и припереть его к стенке на допросах уже нет никакой возможности. Его бывшая жена утверждает, что покойный был таким трусом, что невозможно себе представить, чтобы он мог убить кого-то, кроме себя.
Генпрокурор, тем не менее, утверждает, что все поведение Энгстрема после покушения на Пальме выдает в нем именно того человека, которого столько лет разыскивала полиция. Но теперь он мертв, и дело, наконец, закрыто.