В мае каждый пятый москвич скончался от коронавируса

В мае в Москве умерло 15 713 жителей. Коронавирус стал основной причиной гибели 2 757 из них, то есть в каждом пятом случае. Данные об этом приведены на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве отметили, что в мае 2020 года в столице скончалось на 5 715 человек больше, чем годом ранее. 5 260 фактов гибели были прямо или косвенно связаны с коронавирусной инфекцией, это 92 процента от всей так называемой избыточной смертности за месяц.

По информации чиновников, за все время эпидемии летальность среди зараженных москвичей составила от 2 до 3,8 процента. Первая цифра учитывает только случаи с коронавирусом как первопричиной смерти, вторая — коронавирус как сопутствующее заболевание.

«Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк — 10,7 процента, Лондон — 22,7 процента, Стокгольм — 15,2 процента, Мадрид — 21,5 процента», — говорится в публикации.