Зеленского оштрафовали за нарушение карантина в кафе

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком. Об этом украинский лидер заявил в ходе общения с журналистами в Чернигове, сообщает "Укринформ".

"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали", - обратился он к журналистам.

Как сообщалось, президент Украины во время визита в Хмельницкий 3 июня прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местной кофейне, которая, по постановлению Кабмина, должна была бы быть еще закрытой на карантин.

К административной ответственности также привлечены руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и Хмельницкий городской голова Александр Симчишин. Штраф за нарушение карантинных требований составляет от 17 до 34 тыс. гривен (около 630-1270 долларов).

Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.