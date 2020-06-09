Две Кореи рассорили перебежчики

Южная Корея выдвинула обвинения в адрес организации перебежчиков из КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Правительство считает, что главы «Альянса движений за свободную Северную Корею» Пак Сан Хак и движения «Кхынсэм» Пак Чон О виновны в нарушении закона о межкорейском сотрудничестве. Сеул требует аннулировать их разрешение на ведение бизнеса в стране.

По сути перебежчики незаконно передавали вещи через границу: они посылали агитационные листовки и бутылки, наполненные рисом, в Северную Корею. Сеул считает, что тем самым главы движений подвергали риску безопасность людей, живущих в приграничных районах.

На прошлой неделе министерство объединения Южной Кореи рассказало, что Сеул хочет запретить активистам передавать листовки через границу на законодательном уровне. Тем самым страна ответит на меры Пхеньяна, собравшегося разорвать связи с соседями.