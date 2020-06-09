Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing

Официальный Тегеран готов обсуждать с представителями Украины выплаты компенсаций семьям погибших в самолете Boeing, сбитом иранскими ПВО, сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в ИРИ Сергеем Бурдиляком.

Как сообщает иранское информагентство Tasnim, Бурдиляк приветствовал такое предложение, пообещав немедленно передать эту информацию компетентным органам в Украине. По его словам, позднее украинская сторона известит Иран о своем решении.

Представитель Ирана также отметил, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами - в кратчайшие сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно "черных ящиков" сбитого самолета.