Еврокомиссия выделила Украине полмиллиарда евро

Европейская комиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Успешное сотрудничество с МВФ привело и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства", - написал Шмыгаль.

По его словам, полученные средства будут направлены в госбюджет на расходы, в том числе для преодолении последствий COVID-19.