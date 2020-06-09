Россию и Китай обвинили в дезинформации о COVID-2019

Евросоюз вновь обвинил Россию и Китай в распространении ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления Еврокомиссии.

«Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира», — заявили в ЕС.

В документе также утверждается, что европейские службы выявили около 550 фактов дезинформации от якобы «прокремлевских источников».