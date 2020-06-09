«Азеришыг» переходит на усиленный режим

В связи с введением жесткого карантинного режима с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории городов Баку, Гянджа, Ленкорань и Сумгаит, а также Апшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов «Азеришыг» будет работать в усиленном режиме.

Как сообщил глава пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу, аварийные службы будут выполнять свои обязанности с минимальным количеством сотрудников с целью обеспечения качественного энергоснабжения.

ОАО просит абонентов при каких-либо аварийных ситуациях сообщать об этом, позвонив на круглосуточную горячую линию 199.