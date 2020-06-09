Анкара назвала Хафтара «пиратом-путчистом» и выступила против перемирия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал главу так называемой ливийской национальной армии Халифу Хафтара «пиратом-путчистом» и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии, сообщает Hürriyet.

Согласно информации, глава турецкого МИД прояснил российскому коллеге Сергею Лаврову позицию по египетской инициативе о мире в Ливии. Анкара считает ее нереалистичной и неискренней, поэтому выступает против нее, пишет Лента.ру.

Кроме того, Турция считает, что Хафтар потерял свой шанс, так как он не признает политическое соглашение. По словам Чавушоглу, Хафтар опустился до уровня «пирата-путчиста»: «Такой человек не должен играть роли в управлении Ливией».