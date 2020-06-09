Генпрокуратура разоблачила и прокурора Орхана Гаджиева

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследовало поступившие материалы о незаконных действиях бывшего сотрудника Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Орхана Гаджиева.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате расследования были установлены обоснованные подозрения в злоупотреблении Гаджиевым должностными полномочиями при исполнении обязанностей прокурора отдела криминалистики Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в 2015-2018 годах и присвоении обманным путем 5 000 манатов, принадлежавших родственнику потерпевшего, якобы для организации расследования и задержания обвиняемого.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3 (мошенничество с использованием служебных полномочий) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

Орхан Гаджиев привлечен в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса. Расследование по уголовному делу завершено и 10 июня 2020 года было направлено для рассмотрения в Насиминский районный суд.