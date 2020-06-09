Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, накануне актер пытался повеситься. Родственники нашли его в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Медики, обнаружив след на шее, вызвали психиатров. Когда актер пришел в сознание, он заявил, что ничего не помнит о попытке суицида.

Ранее в среду российские СМИ сообщили, что Ефремову собираются назначить психиатрическую экспертизу. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.