В Азербайджане выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 114 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти четырех пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 8 530 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 720 человек вылечились, 102 – скончались, 3 708 – продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки было проведено 6 832 теста на выявление новых случаев заражения, за истекший период – 356 032.