В Азербайджане изменены правила взятия под карантинный контроль решение Кабмина
Кабинет министров внес изменения в "Правила взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Лица, нарушающие карантинный режим, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Азербайджана.
Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях.