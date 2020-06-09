ВОЗ о бессимптомных случаях заражения COVİD-19: нужны исследования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса.

Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге в Женеве сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С начала февраля мы говорили о том, что заразившиеся люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи", - сказал он.

"Эти исследования сейчас проводятся", - добавил глава ВОЗ.