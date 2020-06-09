Сегодня, 10 июня, около пяти вечера в центре Мюнхена легковой автомобиль въехал в группу людей. Сидевшие в машине выбежали и стали избивать пострадавших. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

Вскоре неизвестные сели обратно в машину и скрылись с места происшествия, которое находится между двумя кладбищами — Новым еврейским и Северным. Полиция начала розыск автомобиля и уверяет, что общественной опасности нет. Тем не менее, район ЧП оцеплен.

По предварительным данным полиции, речь идет о «целенаправленной атаке». Трое пострадавших доставлены на «скорой» в больницу.