США впервые за 67 лет открыли консульство в Гренландии

Госдепартамент США объявил о возобновлении работы американского консульства в столице Гренландии городе Нуук. Госсекретарь США Майк Помпео заявил при этом, что открытие консульства «отражает стремление Америки к углублению сотрудничества с народом Гренландии и всем Королевством Дания», и что США вместе со своими союзниками в Арктике стремятся «обеспечить стабильность и устойчивое развитие в регионе», пишет «Коммерсант».

О том, что США собираются вновь открыть свое консульство в Гренландии, а также выделить острову помощь в размере $12 млн, было объявлено еще в конце апреля. Ранее американское консульство в Нууке действовало в период Второй мировой войны и некоторое время после нее — с 1940 по 1953 год. В Гренландии работают консульства более чем десяти стран, в основном это страны Европы, а также Канада и Южная Корея.

Как писала The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте, решение открыть консульство в Гренландии связано с опасениями США по поводу усиления в регионе позиций России и Китая.

«Можно ожидать, что быстрое изменение системы в Арктике будет побуждать Кремль и КНР проводить политику, которая противоречит интересам США и наших союзников и партнеров»,- цитирует газета одного из должностных лиц.

Президент США Дональд Трамп также выражал беспокойство «крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать» в регионе, а в августе прошлого года даже выразил желание купить Гренландию у Дании.