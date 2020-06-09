Пластический хирург из Майами Майкл Зальцхауер, известный как доктор Майами, придумал способ делать клиенткам инъекции ботокса во время пандемии без страха заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Insider.

По словам врача, девушки хотят хорошо выглядеть в любое время, а проводить указанную процедуру в привычных условиях невозможно из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. В связи с этим Зальцхауер решил колоть ботокс прямо через открытые окна личных автомобилей пациенток.

Для этого девушки останавливаются на крытой парковке, и доктор делает инъекции в защитном костюме, пластиковых очках, маске и резиновых перчатках.

Зальцхауер называет свою услугу поощрением для клиенток, которые пребывают в депрессии из-за 10-недельного карантина и видят в зеркале возвращающиеся морщины.

Отмечается, что описанная концепция была навеяна очередью на сдачу теста на коронавирус, которую хирург отстоял в своей машине.