Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну

Иностранные авиаперевозчики получили уведомление о том, что запрет на въезд иностранных граждан в Израиль будет продлен до 1 июля, сообщает газета "Маарив".

"Ограничения на въезд иностранцев в Израиль международными авиакомпаниями продлены до начала июля. Международные авиакомпании были уведомлены о том, что ограничения, налагаемые на иностранцев, въезжающих в Израиль, из-за продолжающейся пандемии коронавируса были продлены как минимум до 1 июля", - говорится в публикации.

Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль был введен в середине марта. Израильтяне, возвращающиеся домой из-за границы, обязаны проходить двухнедельный карантин.