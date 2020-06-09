Но несмотря на всю серьезность ситуации, большинство граждан игнорируют рекомендации медиков, не надевают маски даже в общественных местах и не соблюдают социальную дистанцию, считая, что опасность вируса сильно преувеличена. Да, действительно, показатель смертности от коронавируса несколько ниже, чем у некоторых других инфекционных заболеваний. Но главная его опасность в высокой заразности и стремительном распространении. То есть госпитализация требуется сразу огромному числу заболевших, и это буквально парализует систему здравоохранения. С каждым днем Минздраву приходится отводить для лечения больных коронавирусом все больше медицинских стационаров. Сегодня, например, стало известно, что перепрофилируется под инфицированных COVID-19 Центральный госпиталь таможенников. Общее же количество больниц, отданных исключительно для лечения от коронавируса, составило уже 30.

В Азербайджане продолжает расти число инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день заболевших COVID-19 в стране 3708 человек, и 102 уже погибли.

Житель Баку Виктор Шапошников на своей странице в Facebook рассказал о трагедии, которая на прошлой неделе произошла в его семье. Его тяжелобольная теща так и не дождалась помощи врачей… Haqqin.az счел нужным опубликовать эту впечатляющую своей безысходностью историю, может, тогда не верящих в COVID-19 все же поубавится…

Для Азербайджана это огромное число, ведь люди не перестали страдать другими болезнями и их тоже надо лечить. Сокращение медучреждений для обычных больных жестко скажется и на системе здравоохранения, и на населении. Медикам будет непросто вне больницы, правила приема куда из-за пандемии к тому же усложнились, вовремя и квалифицированно оказать помощь людям, чья жизнь окажется в опасности совсем не из-за коронавируса. И такое уже случается…

«У тещи диагностировали неоперабельную менингиому, но ее состояние было более-менее стабильным. В среду к вечеру состояние ухудшилось, такое и раньше бывало. Но к утру четверга, 4 июня, стало ясно, что надо вызывать «скорую» - больная была уже совершенно нетранспортабельна и самим ехать куда-то не было никакой возможности.

Вызвали, врачи приехали, но когда узнали, что есть небольшая (на тот момент 37,2) температура (при отеке мозга температура повышается), то обычная «скорая» развернулась и уехала. Сказали - надо вызывать ковидную команду. Вызвали, приехали, взяли анализ. Заявили, что нам надо самим идти в районную поликлинику, брать направление, вызывать заново «скорую» и пытаться самим найти больницу, которая нас может принять. «Если найдете, то «скорая» отвезет»...

Пошли в поликлинику, нас завернули, сказав, что по домам врачи сейчас не ходят, а без этого никто направления не даст. Посоветовали продолжать звонить в Скорую помощь, вроде как там должны реагировать в таких случаях, а не в поликлинике. Образно говоря, отфутболили…

Деваться некуда, принялись опять звонить в скорую. Сначала никак не хотели направить к нам врачей, но потом все-таки отправили. Кажется, я стал ругаться, не помню уже…

Приехала «скорая», это была середина четверга. Температура у нашей больной поднялась уже выше 38, началось сильное обезвоживание, не могла ни есть, ни пить. Врачи этой новой «скорой» заявили, что они ничего сделать не могут, что везти в больницу без анализа на ковид нельзя, а даже если отвезут, то нигде не примут. Выписали рецепт анальгина-димедрола для снижения температуры, по нашему требованию сделали сами такой укол и уехали.

Пошли в аптеку, чтобы купить физраствор и все к нему для системы. Пришел знакомый врач, помог поставить капельницу. Стало чуть лучше. До утра ждали ответ теста на ковид.

В пятницу утром поняли, что нельзя просто сидеть и ждать и стали опять звонить в Скорую помощь. Первый вызов был в 11:17 утра пятницы, 5 июня. Вызов приняли, но сказали, что из-за наличия температуры должны опять прислать ковидную бригаду. Подождали, но никто не приехал. Стал звонить каждые полчаса-час, отвечали, что вызов принят, ждите, должны приехать.

Сами продолжали капать систему. Температура уколом анальгина-димедрола не сбивалась совсем, по совету знакомого врача сделали через капельницу инфулган, но тоже уже не помогало. Параллельно продолжали капать физраствор и раствор Рингера и делать уколы дексаметазона (обычное лечение при опухоли).

Вызовов «скорой» за это время было 6 или 7. Ближе к вечеру поняли, что ждать бесполезно, через знакомых нашли еще одного врача, который по симптомам назначил еще одно лекарство. Да, чуть не забыл - все это время пытались договориться и с частными клиниками, но они не обязаны принимать таких больных, в отличие от государственных.

Ближе к вечеру пятницы бегал по аптекам (как и все эти дни), накупил новые лекарства, но когда пришел домой, по всему было видно, что уже поздно. В 2:24 ночи 6 июня она скончалась. С момента первого вызова «скорой» утром пятницы прошло 15 часов 7 минут.

Вызвал «скорую» для засвидетельствования смерти, мне сказали: «Аллах рехмет елесин», вы же сегодня вызывали? Что, к вам так и не приехали?»...

Чтобы констатировать факт смерти «скорая» приехала минут через 40-50 после вызова.

Отрицательный ответ на коронавирус пришел примерно через три с половиной дня после сдачи анализа и через полтора-два дня после смерти».