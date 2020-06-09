Ведущий инфекционист США развеял заблуждение ВОЗ о передаче COVİD-19

Фаучи развеял заблуждение ВОЗ, касающееся статистики инфицирования больными с разными симптомами. Он указал, что от 25 до 45 процентов от всех заразившихся не имеют никаких симптомов. При этом они, скорее всего, продолжают активно заражать окружающих. Фаучи приходит к выводу, что нет никаких оснований говорить о редких случаях передачи вируса бессимптомниками.

Накануне, 9 июня, эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что бессимптомные носители коронавируса крайне редко заражают других людей. Эпидемиолог утверждает, что ученые сомневаются в возможности передачи вируса от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов, здоровым людям. По ее мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.