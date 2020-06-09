Ведущий инфекционист США развеял заблуждение ВОЗ о передаче COVİD-19
Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ошибается насчет редких случаев заражения коронавирусом бессимптомными носителями. Об этом сообщает CNN.
Фаучи развеял заблуждение ВОЗ, касающееся статистики инфицирования больными с разными симптомами. Он указал, что от 25 до 45 процентов от всех заразившихся не имеют никаких симптомов. При этом они, скорее всего, продолжают активно заражать окружающих. Фаучи приходит к выводу, что нет никаких оснований говорить о редких случаях передачи вируса бессимптомниками.
Накануне, 9 июня, эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что бессимптомные носители коронавируса крайне редко заражают других людей. Эпидемиолог утверждает, что ученые сомневаются в возможности передачи вируса от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов, здоровым людям. По ее мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.