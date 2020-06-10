В селе Мехтили в Бардинском районе начались работы по перестройке электрического хозяйства. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагиф Айдыноглу.

По его словам, срок эксплуатации электрической сети в селе, насчитывающим 320 абонентов, завершился и возникла необходимость в перестройке всего электрического хозяйства в этом крупном населенном пункте. В этих целях в село были доставлены опорные столбы, комплекты трансформаторов, кабели и другие материалы. После завершения всех работ будет обеспечено устойчивое и качественное снабжение жителей села электроэнергией. Также будет положен конец потерям электроэнергии.

Также проводятся работы по замене подстанции, построенной 40 лет назад. Новая подстанция обеспечит качественной электроэнергией села Ени Дашкенд, Сатырлы, Кюрдбораки, Назирли, Газахлар, Гаджилы, а также одну воинскую часть.