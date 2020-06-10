Правительство Греции: «Ни нам, ни Турции не нужен горячий инцидент»

В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.

Восточное Средиземноморье остается «горячей точкой», но ни Греция, ни Турция не хотят «горячего инцидента», заявил заместитель советника премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос, выступая на дискуссии на 5-м Дельфийском экономическом форуме. Форум проходит в онлайн-режиме, передает РИА Новости.

«Греция, как и Турция, в последнюю очередь хотела бы, чтобы этим летом произошел «горячий инцидент», - сказал Докос, выступая на дискуссии «Новый порядок вещей в Восточном Средиземноморье II», организованной форумом совместно с Греческим фондом европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

Докос добавил, что Восточное Средиземноморье остается горячей точкой и назвал его G0, нулевой точкой.

По его словам, есть много игроков, но никто не контролирует ситуацию, ЕС является простым наблюдателем, а у США много внутренних проблем. В Ливии ситуация вышла из-под контроля, Сирия остается проблемой, и единственный положительный момент заключается в том, что, к счастью, потоки беженцев значительно сократились.

Как считает Докос, Восточное Средиземноморье все еще находится в текучем состоянии, и ЕС должен придумать новые способы возобновления сотрудничества с Турцией.

Синан Ульген, генеральный директор стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований EDAM, высказался в таком же тоне, указав, что ЕС больше не имеет никакого влияния в Турции.

Турция превратилась в «жесткую силу», отказавшись от мягкой политики предыдущих лет, заявил он.