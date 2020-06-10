Телеканал ARB 24 подготовил репортаж о лечении коронавирусных больных в больнице Нефтяников, в котором также говорится о врачах, работающих в тяжелых условиях.

Так, одна из врачей сказала, что уже 70 дней не была дома.

«У нас нет определенных часов дежурств. Мы работаем тогда, когда есть необходимость в этом. Я уже 70 дней не была дома. Но мы работаем и для своих близких. Я не могу оставить своих больных и уйти», - сказала врач клиники.

«Мы общаемся со своими близкими только по телефону и посредством видеосвязи», - говорит другой доктор.