Пожар в ресторане «Тонгал» в Москве
Открытое горение в подвале ресторана азербайджанской кухни «Тонгал» на юге Москвы ликвидировано, предварительная площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщили в МЧС Москвы.
Пожар начался в подвале кафе «Тонгал» на юге Москвы, проводится эвакуация посетителей, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах российской столицы.
«По прибытии пожарных происходило возгорание на предварительной площади 20 квадратных метров в кафе, расположенного подвале разноуровневого четырехэтажного здания ... Принятыми мерами открытое горение ликвидировано», - говорится в информации.
Сообщение о возгорании по адресу: улица Красного Маяка, дом 15А, строение 1 поступило в 22.43, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.