Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 01:17

В Хьюстоне прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским. Проходили они целых шесть дней, во время которых золотой гроб с телом Флойда из штата Миннесота был перевезен сначала в Северную Каролину, а затем в Техас, где и был предан земле на пафосной церемонии с участием многих известных в Америке людей.

Если бы год назад американцу показать сделанные в США фотографии последних двух недель, он бы ничего не понял. Кого это хоронят в золотом гробу, какого в этой стране не было ни у кого, включая убитого президента Джона Кеннеди? Почему половина конгрессменов стоят на коленях, опустив головы с масками на лице? Может быть, Америка выиграла Третью мировую войну или, наоборот, потерпела страшное поражение? И что это за чернокожий человек, чье изображение сейчас на стенах сотен тысяч домов по всей стране? Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, который прилетел в Хьюстон для встречи с родными умершего, назвал Флойда "человеком, изменившим мир", а его гибель - "величайшим поворотным моментом в американской истории". Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени Джорджа Флойда. Мэр Вашингтона сообщила о решении назвать именем Флойда отрезок 16-й улицы, ведущей к Белому дому. Нет сомнений, что этот столичный почин поддержат и во многих других городах Америки. Именем Флойда будут наверняка названы авианосцы и аэропорты. А может быть, будет даже утверждена престижная премия в области укрепления мира, схожая с Нобелевской.

Кто в будущем будет вспоминать, что Флойд, «герой, изменивший мир», когда-то при попытке грабежа приставил пистолет к животу беременной женщины? А в тот трагический день, когда он был задушен полицейским, отсидевший пять лет в тюрьме Флойд попытался пристроить фальшивую банкноту в 20 долларов и находился в состоянии наркотического опьянения. Но Байден прав - мир он действительно здорово изменил. На всех континентах - от Латинской Америки до Австралии - проходят массовые демонстрации протеста против расизма. Тысячи людей на них - белых, черных и коричневых - рыдают в голос. Шведские блондинки встают на колени перед чернокожими и говорят, что они ненавидят себя за то, что родились белыми. В мире началась новая пандемия, хуже чем коронавирус. Это пандемия моральной деградации и катастрофического пересмотра жизненных ценностей. И эпицентром ее, как и при Covid-19, стала Америка. Конгрессмены из числа демократов вынашивают общенациональную реформу полиции. Реформа, безусловно, нужна - американские копы давно уже получили репутацию неоправданно жестких служителей закона. Конгрессмены, например, намерены ужесточить наказание за применением полицейскими удушающих приемов и запретить выключать камеры при допросах задержанных. Но одновременно в стране набирает силу и другое движение - за расформирование одних полицейских подразделений и урезание финансирования другим. Оба будущих соперника на выборах - президент Дональд Трамп и Джо Байден, надо отдать им должное, выступают против того, чтобы копов (если кто-то после этого еще захочет работать в полиции) оставить без грошей в кармане. Но местные руководители, озабоченные прежде всего тем, как бы не потерять свои места на волне чернокожей революции, вполне поддерживают такие радикальные меры. В начале недели большая часть членов городского совета Миннеаполиса объявила о намерении вообще распустить местное полицейское ведомство. "В Миннеаполисе и в других городах Америки существующая система охраны правопорядка очевидно не делает нашу жизнь безопаснее", - заявила председатель городского совета Лиза Бендер.

Неужели действительно жить американцам станет лучше и веселей без полиции? Весь мир видел кадры чудовищных погромов и мародерства в нью-йоркском Манхэттене, когда грабежам подверглись сотни престижных магазинов, причем налетчиками необязательно были черные, туда приезжали из соседних штатов поживиться и вполне белые американцы, да еще на автомобилях по сто тысяч долларов.

Прославленный борец с коронавирусом, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не решился вызвать Национальную гвардию для пресечения этого варварства - он тоже мог бы, пойдя на такой шаг, подвергнуться анафеме со стороны граждан, у которых закипел разум возмущенный и готовых идти на смертный бой. Я не могу представить себе, чтобы нечто подобное проходило в Москве. Вероятно, то же самое могут сказать и бакинцы. Но в Америке - ставка на умиротворение варваров. Резкие меры по обезоруживанию полиции между тем лишь одна часть картины. И в США и, по их примеру, в других частях света развернулась настоящая борьбы с памятниками тем прославленным полководцам и политическим деятелям, которые ассоциируются с проповедью расизма. Была сброшена на землю статуя генерала в войске южан во время Гражданской войны Роберта Ли в Алабаме. Как сообщает USA Today, она рухнула под одобрительные крики собравшихся там сотен людей, а проезжавшие мимо автомобилисты встречали это событие громкими гудками. В Алабаме также толпа людей, вооруженных толстыми ремнями свалила 15 метровый обелиск «Солдатам и морякам Конфедерации», который был поставлен 115 лет назад. И так происходит в большинстве штатов, где стоят памятники историческим личностям, воевавшим на стороне конфедератов, то есть на стороне «расистского юга». А протестующие в городе Ричмонд, штат Вирджиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.