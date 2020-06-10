Мир сходит с ума: в Америке уже опасно быть белым наша корреспонденция
В Хьюстоне прошли похороны афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским. Проходили они целых шесть дней, во время которых золотой гроб с телом Флойда из штата Миннесота был перевезен сначала в Северную Каролину, а затем в Техас, где и был предан земле на пафосной церемонии с участием многих известных в Америке людей.
Если бы год назад американцу показать сделанные в США фотографии последних двух недель, он бы ничего не понял. Кого это хоронят в золотом гробу, какого в этой стране не было ни у кого, включая убитого президента Джона Кеннеди? Почему половина конгрессменов стоят на коленях, опустив головы с масками на лице? Может быть, Америка выиграла Третью мировую войну или, наоборот, потерпела страшное поражение? И что это за чернокожий человек, чье изображение сейчас на стенах сотен тысяч домов по всей стране?
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, который прилетел в Хьюстон для встречи с родными умершего, назвал Флойда "человеком, изменившим мир", а его гибель - "величайшим поворотным моментом в американской истории".
Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени Джорджа Флойда. Мэр Вашингтона сообщила о решении назвать именем Флойда отрезок 16-й улицы, ведущей к Белому дому. Нет сомнений, что этот столичный почин поддержат и во многих других городах Америки. Именем Флойда будут наверняка названы авианосцы и аэропорты. А может быть, будет даже утверждена престижная премия в области укрепления мира, схожая с Нобелевской.
Кто в будущем будет вспоминать, что Флойд, «герой, изменивший мир», когда-то при попытке грабежа приставил пистолет к животу беременной женщины? А в тот трагический день, когда он был задушен полицейским, отсидевший пять лет в тюрьме Флойд попытался пристроить фальшивую банкноту в 20 долларов и находился в состоянии наркотического опьянения.
Но Байден прав - мир он действительно здорово изменил. На всех континентах - от Латинской Америки до Австралии - проходят массовые демонстрации протеста против расизма. Тысячи людей на них - белых, черных и коричневых - рыдают в голос. Шведские блондинки встают на колени перед чернокожими и говорят, что они ненавидят себя за то, что родились белыми.
В мире началась новая пандемия, хуже чем коронавирус. Это пандемия моральной деградации и катастрофического пересмотра жизненных ценностей. И эпицентром ее, как и при Covid-19, стала Америка. Конгрессмены из числа демократов вынашивают общенациональную реформу полиции. Реформа, безусловно, нужна - американские копы давно уже получили репутацию неоправданно жестких служителей закона. Конгрессмены, например, намерены ужесточить наказание за применением полицейскими удушающих приемов и запретить выключать камеры при допросах задержанных. Но одновременно в стране набирает силу и другое движение - за расформирование одних полицейских подразделений и урезание финансирования другим. Оба будущих соперника на выборах - президент Дональд Трамп и Джо Байден, надо отдать им должное, выступают против того, чтобы копов (если кто-то после этого еще захочет работать в полиции) оставить без грошей в кармане. Но местные руководители, озабоченные прежде всего тем, как бы не потерять свои места на волне чернокожей революции, вполне поддерживают такие радикальные меры. В начале недели большая часть членов городского совета Миннеаполиса объявила о намерении вообще распустить местное полицейское ведомство. "В Миннеаполисе и в других городах Америки существующая система охраны правопорядка очевидно не делает нашу жизнь безопаснее", - заявила председатель городского совета Лиза Бендер.
Неужели действительно жить американцам станет лучше и веселей без полиции? Весь мир видел кадры чудовищных погромов и мародерства в нью-йоркском Манхэттене, когда грабежам подверглись сотни престижных магазинов, причем налетчиками необязательно были черные, туда приезжали из соседних штатов поживиться и вполне белые американцы, да еще на автомобилях по сто тысяч долларов.
Прославленный борец с коронавирусом, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не решился вызвать Национальную гвардию для пресечения этого варварства - он тоже мог бы, пойдя на такой шаг, подвергнуться анафеме со стороны граждан, у которых закипел разум возмущенный и готовых идти на смертный бой.
Я не могу представить себе, чтобы нечто подобное проходило в Москве. Вероятно, то же самое могут сказать и бакинцы. Но в Америке - ставка на умиротворение варваров.
Резкие меры по обезоруживанию полиции между тем лишь одна часть картины. И в США и, по их примеру, в других частях света развернулась настоящая борьбы с памятниками тем прославленным полководцам и политическим деятелям, которые ассоциируются с проповедью расизма. Была сброшена на землю статуя генерала в войске южан во время Гражданской войны Роберта Ли в Алабаме. Как сообщает USA Today, она рухнула под одобрительные крики собравшихся там сотен людей, а проезжавшие мимо автомобилисты встречали это событие громкими гудками. В Алабаме также толпа людей, вооруженных толстыми ремнями свалила 15 метровый обелиск «Солдатам и морякам Конфедерации», который был поставлен 115 лет назад. И так происходит в большинстве штатов, где стоят памятники историческим личностям, воевавшим на стороне конфедератов, то есть на стороне «расистского юга».
А протестующие в городе Ричмонд, штат Вирджиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
Похожее варварство происходит и в других странах. В Лондоне был осквернен памятник Уинстону Черчиллю, которого тоже сочли расистом.
Одновременно в США начинается и борьба с флагами. Только что было объявлено в Вашингтоне -«военно-морской флот США запрещает использование боевого флага Конфедерации во всех общественных местах на военно-морских объектах, кораблях и самолетах».
На этом можно было бы поставить точку, если бы не один факт, который, на мой взгляд, нельзя оставить без внимания. Мы помним, что все началось с убийства черного. А вот другой факт из недалекой истории. Это произошло в августе 2016 года в Техасе. Как свидетельствует газета Dallas Morning News местные полицейские получили звонок от некоего Тони Тимпа, который, используя номер 911, просил о помощи. Он говорил, что у него шизофрения, а лекарства закончились. Копы прибыл на место и увидев человека, находящего в сильнейшем возбуждении, сковали его наручниками и положили лицом в траву. «Вы убьете меня», - закричал Тони. Как потом выяснилось он прокричал это как минимум 30 раз в течение 13 минут, когда его держали в таком положении. А после этого Тимп перестал дышать, но полицейские подумали, что он просто заснул, и стали смеяться над ним и пихать его ногами. «Иди в школу, давай, просыпайся», - говорит сквозь смех один из них. Но когда тот не встал, копы вызвали карету скорой помощи. «Я надеюсь, что не убил его», - продолжая смеяться сказал один из блюстителей закона. Но Тони Тимпа был уже мертв.
Полиция Далласа попыталась скрыть происшедшее, но федеральный судья под давлением родственников Тимпа приказал опубликовать видео задержания. Оно на мой взгляд пострашнее того, что запечатлело убийство Флойда в Миннеаполисе. Но это свидетельство, ставшее достоянием прессы лишь в 2019 году не вызвало ни малейших протестов или беспорядков в стране.
А в чем разница? Да лишь в том, что Тони Тимп был белым.
P.S. Наша справка: с 2017 по 2020 годы от пуль полицейских погибли 1398 белых американцев и 755 темнокожих.