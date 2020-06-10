С 16 июня Австрия предпримет новый шаг по облегчению путешествий, теперь уже для жителей более 20 стран.

Это государство граничит с 8 соседями, и правительство в Вене, отменив пограничный контроль с ними, а также необходимость пребывания в 14-дневном карантине для их граждан, вызвало недовольную реакцию Италии, которая не попала в список «желательных». Рим тут же выступил с заявлением, что такие «индивидуалисткие» решения рушат образ единого Европейского союза, состоящего из 27 государств.

С прошлой недели Австрия пошла по пути некоторых стран - членов Евросоюза, смягчая режим, введенный в середине марта в связи с пандемией.

Это будет означать, что они не должны проходить тест на коронавирус и отсиживать двухнедельный карантин по прибытии в альпийскую страну. Возможно, что такое решение властей Австрии поможет сгладить возникшее напряжение во взаимоотношениях с Италией, когда предыдущим шагом Вена исключила соседку из благоприятного режима из-за большого количества заболеваний и смертей от Covid-19.

Представители австрийского правительства отметили, что новые послабления, которые вступят в действие на следующей неделе, пока еще не коснутся Швеции, так как Стокгольм пошел своим путем, не вводя жестких карантинных мер и не закрывая границы. Уровень заболеваний в Швеции и летальных исходов все еще высок.

Подробности нового шага властей будут известны позже, после встречи министров.

В другом уголке Европы - в Латвии с 10 июня отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с середины марта.

Теперь здесь сняты многие ограничения, но сохранены рекомендации соблюдения дистанции между людьми в 2 метра, жителей просят в общественном транспорте надевать маски или прикрывать нос и рот платком. В кафе и ресторанах теперь разрешено сидеть за столиком по 4 человека, а на открытых террасах - не более восьми. Скоро заработают детские лагеря, где в группе не должно быть более 30 детей.

В концертных залах разрешено проводить массовые мероприятия, однако тут тоже не все так, как было до пандемии: до конца июня в помещениях могут собираться до 100 человек, а вне их — до 300. Те, кто хочет организовать мероприятие с количеством зрителей до 300, должны будут обеспечить для каждого площадь в 4 квадратных метра.