И Дубай замахнулся на Марс наш обзор
Космическая гонка по направлению к ближайшим объектам нашей Солнечной системы набирает обороты.
Наряду с планами Соединенных Штатов Америки вернуться на Луну и начать освоение Марса с помощью пилотируемых кораблей, аналогичные идеи высказывает Россия. Есть масштабные планы на космос у Европейского космического агентства. Не скрывает своих амбиций в этом и Китай, который в прошлом году впервые высадил на обратную сторону Луны свой зонд с автоматическим колесным исследователем.
Стало известно, что стать космической державой готовятся Объединенные Арабские Эмираты.
Более того, их первой целью будет именно Красная планета. Об этом сообщает BBC. Миссия на Марс под флагом ОАЭ должна стартовать в середине июля текущего года. Стартуя, ракета-носитель разовьет скорость свыше 34 тысяч километров с секунду.
Чтобы достигнуть орбиты Марса, запущенному зонду понадобится семь месяцев. Предполагается, что зонд достигнет его окрестностей и выйдет на орбиту в феврале 2021 года.
Запланировано, что зонд под названием Amal («Надежда») будет вращаться вокруг этой загадочной планеты без малого два года - 687 дней, при периоде полного оборота, то есть суток - 55 часов. Все это время космический аппарат с помощью бортовых приборов будет собирать информацию о климате и атмосфере Марса.
Программный директор проекта Сара Аль-Амири раскрывает цель миссии — стимулировать молодых арабских ученых делать карьеру в области космической инженерии.
На зонде Amal будут установлены три сенсора, одним из которых будет камера высокой разрешающей способности для осуществления измерений параметров марсианской пыли и озона. Второй — инфракрасный спектрометр для измерений верхних и нижних слове атмосферы Красной планеты. В свою очередь, третий - ультрафиолетовый спектрометр предназначен для измерений уровня углекислоты и водорода.
Директор группы Великобританского музея науки Иэн Блачфорд, высоко оценивая эти амбициозные планы ОАЭ, высказался так: «Многие миссии фокусировались на геологии, но эта даст широчайшее и полнейшее представление о климате Марса».
В twitter обозревателя International Review Сеамуса Малекафзали опубликованы фотографии марсианского «путешественника»: желтый корпус зонда вместе с развернутыми солнечными батареями составит 3 метра на 7,9 метра, размер круглой антенны для обеспечения связи — 1,85 в диаметре.
Пока нет информации, с какого космодрома стартует ракета-носитель с «Надеждой» Объединенных Арабских Эмиратов на борту.