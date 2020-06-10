Наряду с планами Соединенных Штатов Америки вернуться на Луну и начать освоение Марса с помощью пилотируемых кораблей, аналогичные идеи высказывает Россия. Есть масштабные планы на космос у Европейского космического агентства. Не скрывает своих амбиций в этом и Китай, который в прошлом году впервые высадил на обратную сторону Луны свой зонд с автоматическим колесным исследователем.

Более того, их первой целью будет именно Красная планета. Об этом сообщает BBC. Миссия на Марс под флагом ОАЭ должна стартовать в середине июля текущего года. Стартуя, ракета-носитель разовьет скорость свыше 34 тысяч километров с секунду.

Чтобы достигнуть орбиты Марса, запущенному зонду понадобится семь месяцев. Предполагается, что зонд достигнет его окрестностей и выйдет на орбиту в феврале 2021 года.

Запланировано, что зонд под названием Amal («Надежда») будет вращаться вокруг этой загадочной планеты без малого два года - 687 дней, при периоде полного оборота, то есть суток - 55 часов. Все это время космический аппарат с помощью бортовых приборов будет собирать информацию о климате и атмосфере Марса.

Программный директор проекта Сара Аль-Амири раскрывает цель миссии — стимулировать молодых арабских ученых делать карьеру в области космической инженерии.

На зонде Amal будут установлены три сенсора, одним из которых будет камера высокой разрешающей способности для осуществления измерений параметров марсианской пыли и озона. Второй — инфракрасный спектрометр для измерений верхних и нижних слове атмосферы Красной планеты. В свою очередь, третий - ультрафиолетовый спектрометр предназначен для измерений уровня углекислоты и водорода.

Директор группы Великобританского музея науки Иэн Блачфорд, высоко оценивая эти амбициозные планы ОАЭ, высказался так: «Многие миссии фокусировались на геологии, но эта даст широчайшее и полнейшее представление о климате Марса».

В twitter обозревателя International Review Сеамуса Малекафзали опубликованы фотографии марсианского «путешественника»: желтый корпус зонда вместе с развернутыми солнечными батареями составит 3 метра на 7,9 метра, размер круглой антенны для обеспечения связи — 1,85 в диаметре.

Пока нет информации, с какого космодрома стартует ракета-носитель с «Надеждой» Объединенных Арабских Эмиратов на борту.